Часть пассажиров задержанных на Забайкальской ж/д поездов перевезут рейсами авиакомпаний

Как уточнили в РЖД, для остальных пассажиров назначили дополнительный поезд в Читу

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Часть пассажиров поездов РЖД, задержанных на Забайкальской железной дороге из-за схода грузовых вагонов, перевезут рейсами авиакомпаний "Аэрофлот" и "Аврора". Также назначено несколько дополнительных поездов, говорится в сообщении "Российских железных дорог".

Задерживаются поезда №392 Чита-Благовещенск, №2 Москва-Владивосток, №9 Владивосток-Москва, №10 Москва-Владивосток.

"Для пассажиров поездов №2 и №392 от станции Чернышевск-Забайкальский назначен дополнительный поезд в Читу. Из Читы будут организованы два авиарейса: в Благовещенск авиакомпании "Аврора" (33 пассажира) с прибытием ориентировочно на 23 часа раньше графика и в Хабаровск авиакомпании "Аэрофлот" (100 пассажиров) с прибытием на 26 часов раньше графика. Для обеспечения перевозки пассажиров поезда №9, которые должны были сесть в поезд после барьерного места, назначен дополнительный поезд Чернышевск-Москва с остановками, предусмотренными для поезда №9", - отмечается в сообщении РЖД. В холдинге добавили, что для пассажиров поездов №2 и №392 на участке Горелый-Благовещенск-Владивосток сформирован дополнительный состав из девяти вагонов.

В компании сообщили, что сдать или переоформить проездные документы можно в железнодорожных кассах без удержания сборов. Также всем пассажирам для компенсации возникших неудобств будут начислены премиальные баллы.

Ранее сообщалось, что на перегоне Алеур - Бушулей Забайкальской железной дороги сошли с рельсов 14 грузовых вагонов. Последствием происшествия стало нарушение габарита соседнего пути. Пострадавших нет, угроза экологии отсутствует.

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