Больше половины опрошенных россиян считают цензуру необходимой для СМИ

По данным исследования ВЦИОМ, женщины больше мужчин поддерживают государственную цензуру

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Более половины (63%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) полагают, что российским СМИ нужна государственная цензура. Результаты опроса опубликованы на сайте центра.

"В российском обществе на сегодняшний день превалирует мнение о необходимости государственной цензуры СМИ (63%), за 15 лет сторонников этой точки зрения прибавилось (2008 год - 58%). Около трети наших соотечественников считают, что государственная цензура не нужна (30%)", - говорится в сообщении.

По данным исследования, женщины больше мужчин поддерживают государственную цензуру (66% против 59%). Мужчины преобладают среди респондентов, не поддерживающих цензуру в СМИ (34% против 26%). Отмечается, что цензуру не поддерживают мужчины в группе до 35 лет.

Как указывает ВЦИОМ, 44% россиян, поддерживающих цензуру, видят в ней обеспечение стабильности и порядка в обществе и защиту от недостоверной информации.

"Россияне, выступающие против цензуры СМИ (доля группы - 30%), чаще объясняют свою позицию тем, что информация должна быть правдивой и объективной для формирования общественного мнения (39% от числа противников цензуры)", - отмечается в сообщении.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 28 июля 2023 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.