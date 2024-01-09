В Петербурге прогнозируют морозы до -15 градусов

По данным главного синоптика города Александра Колесова, понижение температуры воздуха ожидается 11 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Морозная погода с температурой около -10...-15 градусов вернется в Санкт-Петербург 11 января после короткого периода оттепели - первой в 2024 году, сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

"Сегодня в Санкт-Петербурге ждем первую оттепель в этом году. Сейчас уже в городе практически -1 градус, а максимальная температура после обеда достигнет +1 градуса. 10 января в Санкт-Петербурге тоже оттепель до +1...+2 градусов. Но уже днем в четверг морозный характер погоды начнет восстанавливаться, и температура воздуха вернется к привычным -10...-15 градусам", - отметил синоптик.

Серия циклонов с севера, с Баренцева моря, вместе с оттепелью принесет в город осадки в виде мокрого снега, а также усиление ветра. "Хороший момент в такой погоде, что она непродолжительна. Надеюсь, что серьезно в Санкт-Петербурге зимняя картина не успеет испортиться, все-таки короткий период", - добавил Колесов.

В отдельные дни первой недели нового года в Петербурге наблюдалась очень холодная погода, когда температура опускалась ниже -20 градусов, в некоторых районах Ленинградской области - ниже -30 градусов.