Путин дал гражданство РФ хоккеисту Лайпсику

Он является форвардом петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги СКА

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Канадский форвард петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Лайпсик - канадский хоккеист. В 2012 году в возрасте 18 лет был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под 89-м номером клубом "Нэшвилл Предаторз". Всего в НХЛ он провел 187 матчей за пять разных команд, набрав 59 очков (16 шайб + 43 передачи). В сезоне 20/21 Лайпсик оказался в КХЛ. Первый год провел в ЦСКА, затем перешел в "Металлург".