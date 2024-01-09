В Хакасии число краснокнижных животных вернулось к значениям начала 2000-х годов

В обновленное издание Красной книги республики вошли 132 вида животных, в предыдущем было 143

ТАСС, 9 января. Российские исследователи включили 132 редких и находящихся под угрозой исчезновения вида животных в обновленное издание Красной книги Хакасии, их количество снизилось до уровня начала 2000-х годов. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского федерального университета.

Дополненный сборник предназначен не только для специалистов в области охраны окружающей среды, экологов и биологов, но и широкого круга читателей, включая преподавателей и учащихся школ и вузов. Первое издание книги, опубликованное в 2003 году, содержало столько же разновидностей редких животных - 132, во втором, вышедшем 11 лет спустя, этот список вырос, отмечают в вузе.

"Если во второе издание Красной книги Республики Хакасия, опубликованное в 2014 году, вошло 143 редких и находящихся под угрозой исчезновения вида животных, то в настоящее третье издание - уже 132 вида. Это говорит об эффективности данного проекта, его необходимости для правительственных и общественных структур", - считает главный редактор книги, заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела СФУ Александр Савченко, слова которого приводит пресс-служба университета.

Описание 132 видов и внутривидовых таксонов животных включает сведения о внешнем облике, местах обитания, образе жизни и численности. В издании также рассматриваются меры, способствующие сохранению биоразнообразия в Хакассии.

"Особую тревогу у нас на данный момент вызывает продолжающееся сокращение численности гусей. В новом издании Красной книги Хакасии мы уделяем особое внимание краснозобой казарке, пискульке, горному гусю, сухоносу. Критическое состояние у популяций серого гуся и сибирского таежного гуменника. Очень многие птицы, обитающие на озерах и болотах, испытывают сейчас пресс антропогенной рекреационной нагрузки на водоемы региона. Также на состояние этих популяций серьезно подействовали вирусные инфекции (грипп А, болезнь Ньюкасла) в 2006-2012 годах", - уточнил ученый.

Вместе с исследователями СФУ в проекте приняли участие специалисты Института естественных наук и математики Хакасского государственного университета имени Н.Ф. Катанова и Сибирского отделения РАН. Работа над книгой также включала в себя изучение материалов о состоянии редких видов, опубликованных в республике Тыва, Кемеровской области и в Красноярском крае. Такой комплексный подход "создает основу для формирования межрегиональных программ сохранения исчезающих видов диких животных", считают авторы.