Путин дал гражданство участнику войны на Балканах, выдачи которого добивались в Сараево

В 2016 году Генеральная прокуратура РФ отказала Боснии и Герцеговине в выдаче Ратко Самаца

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Уроженец Югославии Ратко Самац получил гражданство России. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Босния и Герцеговина добивалась выдачи Самаца, служившего в югославской армии.

В 2016 году, сообщали СМИ, Генеральная прокуратура РФ отказала в выдаче Самаца. Участник югославского конфликта приехал в Курган на лечение в 1999 году. Там его задержали по запросу Сараева по обвинению в военных преступлениях, якобы совершенных в 1993 году.

С просьбой разобраться в обстоятельствах дела о выдаче в генпрокуратуру обращалась тогдашний уполномоченный по правам человека Элла Памфилова.