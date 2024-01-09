Авиарейс из Тюмени в Сочи задержали более чем на 10 часов по технической причине

На него зарегистрировали 195 пассажиров

ТЮМЕНЬ, 9 января. /ТАСС/. Вылет рейса Тюмень - Сочи с 195 пассажирами задерживается из аэропорта Рощино более чем на 10 часов по технической причине. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

"По технической причине 9 января в аэропорту Тюмени Рощино произошла задержка рейса ЕО510 авиакомпании "Икар" (по договору каршеринга продажа билетов осуществляется авиакомпанией Nordwind Airlines) по маршруту Тюмень - Сочи. Плановое время вылета - 07:25 (05:25 мск), расчетное время вылета - 18:40 (16:40 мск), на рейс зарегистрированы 195 пассажиров", - говорится в сообщении.

В транспортной прокуратуре отметили, что оказание услуг пассажирам задержанного рейса находится на контроле ведомства.