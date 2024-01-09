На участке трассы М-4 в Ростовской области сняли ограничение движения

Ограничения касались общественного и пассажирского транспорта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 января. /ТАСС/. Ограничение движения общественного транспорта, введенное из-за непогоды, сняли на участке федеральной трассы М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"В 12:10 9 января ограничения для общественного транспорта по автодороге М-4 "Дон", на участке с 930-го по 1 000-й км, сняты", - говорится в сообщении.

В министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона также сообщили, что за прошедшие сутки на региональных и федеральных автодорогах, проходящих через Ростовскую область, уборка дорожного полотна от снега и наледи осуществлялась силами более 500 единиц техники, израсходовано почти 16,8 тыс. тонн противогололедных материалов. "Работы по уборке дорожного полотна в регионе продолжаются. Ж/д и автовокзалы работают в штатном режиме", - добавили в министерстве.

Ранее в ГУ МВД по региону сообщали, что с 17:00 8 января ввели ограничение на движение общественного и пассажирского транспорта по автомобильной дороге М-4 "Дон" на участке Каменск-Шахтинский - Шахты.

8 января в связи с непогодой было ограничено движение общественного и пассажирского транспорта на нескольких участках трассы М-4 "Дон", трассы Р-260, а также дорогах в Морозовском и Милютинском районах, во вторник утром ограничения частично были сняты. Спасатели на автодороге М-4 развернули пять мобильных пунктов обогрева, а в Звереве, который расположен рядом с автодорогой, было организовано два пункта временного размещения на 150 мест - на базе ДК "Маяк" и детского сада "Светлячок". Как сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Филиппов, автомобильные заторы на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, возникшие 8 января в связи с плохими погодными условиями, к 08:00 9 января удалось ликвидировать, при этом затруднения движения наблюдаются на отдельных участках автодороги. В ведомстве настоятельно рекомендуют водителям воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.

Ранее в ГУ МЧС по региону объявили штормовое предупреждение. В течение суток 9 января на территории Ростовской области ожидается сильный снег, метель.