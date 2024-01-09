Издательство "Эксмо" обжаловало штраф за пропаганду ЛГБТ

Ранее организацию оштрафовали на 900 тыс. рублей, признав виновным в совершении административного правонарушения

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Издательство "Эксмо" обжаловало решение суда о штрафе в 900 тыс. рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступила апелляционная жалоба от ООО "Издательство "Эксмо", - сказала собеседник агентства.

В конце декабря прошлого года Зеленоградский суд Москвы оштрафовал "Эксмо" на 900 тыс. рублей, признав виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений). В решении суда речь идет о книге "Голубь Геннадий".

Судом было установлено, что с 2021 до 17 октября 2023 года издательство осуществляло пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, выразившуюся в распространении информации о гомосексуальных отношениях, содержащихся в книге.