В Думу внесли проект о повышении до 30 тыс. рублей пособия при рождении детей

В кабмине отметили, что инициатива не содержит "информации, обосновывающей принцип установления предлагаемой законопроектом суммы"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Группа сенаторов и депутатов фракции ЛДПР в Госдуме внесла на рассмотрение палаты законопроект о повышении единовременного пособия при рождении ребенка до 30 тыс. рублей. Текст документа размещен в думской электронной базе, кабмин инициативу не поддержал.

Изменения предлагается внести в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Закон устанавливает, что единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в размере 8 тыс. рублей, при этом его величина ежегодно индексируется. Так, с 1 февраля 2023 года размер такого пособия с учетом индексации составляет 22 909 рублей. Авторы инициативы предлагают прописать в законе, что размер такого пособия составляет 30 тыс. рублей с 1 июля 2024 года. "Единовременное пособие при рождении ребенка является одним из элементов в комплексе мер, направленных на поддержку семей. Данное пособие помогает семьям компенсировать часть расходов, связанных с подготовкой необходимых условий для обеспечения ребенка на самых ранних этапах его жизни", - отмечают авторы в пояснительной записке.

Как указывается в финансово-экономическом обосновании к проекту, новые нормы потребуют дополнительных расходов, которые предлагается покрывать за счет средств Социального фонда РФ и средств федерального бюджета. Парламентарии отмечали, что эти средства должны быть учтены "при подготовке изменений в бюджет Социального фонда России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и в федеральный бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов после определения Социальным фондом России ожидаемой численности граждан, имеющих право на получение единовременного пособия при рождении ребенка".

В пакете документов к законопроекту также представлено официальное заключение правительства РФ, которое не поддержало инициативу. Как напомнили в кабмине, размер пособия ежегодно индексируется. "Кроме того, согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту принятие федерального закона потребует дополнительных финансовых расходов из федерального бюджета, однако источники их финансирования в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса РФ в законопроекте не определены", - отмечается в документе.

При этом, подчеркивают в кабмине, инициатива не содержит "информации, обосновывающей принцип установления предлагаемой законопроектом суммы", а также расчетов и оценки влияния нововведения на рождаемость с учетом других мер поддержки семей с детьми. В связи с чем, отмечают в кабмине, "оценить объемы дополнительных расходов федерального бюджета не представляется возможным".