В Подмосковье в 2023 году обновили более 30 женских консультаций

В частности, в консультациях установили единую навигацию и открыли кабинеты постановки на учет по беременности в день обращения

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Свыше 30 женских консультаций привели к единому стандарту в Московской области в рамках стартовавшего в 2023 году регионального проекта "Наша женская консультация", сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"В рамках проекта мы обновили 35 женских консультаций. Теперь там установлена единая навигация, открыты кабинеты постановки на учет по беременности в день обращения, установлены электронные табло с расписанием врачей. Также созданы зоны комфортного ожидания для пациенток с удобной мебелью, кулерами, вендинговыми автоматами и телевизорами", - привели в тексте слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.

В пресс-службе пояснили, что в прошлом году в Московской области стартовал проект "Наша женская консультация". Благодаря его реализации в Подмосковье обновили внешний вид женских консультаций, а также внедрили новые услуги для беременных женщин, в том числе индивидуальное сопровождение беременности личным помощником.

В министерстве добавили, что также для будущих родителей создан интернет-портал "Стань мамой в Подмосковье".