В Москве открыли электродепо Большой кольцевой линии метро "Аминьевское"

В перспективе ввод нового депо позволит увеличить парность поездов на основном участке БКЛ с 27 до 36 пар

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл электродепо Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы "Аминьевское". БКЛ в будние дни уже перевозит 1,25 млн пассажиров и их количество постоянно увеличивается.

"Для того чтобы обеспечить такой объем пассажиров, конечно, нужны десятки, десятки поездов, которые должны каждый день строго по времени, по расписанию выходить на линию для обслуживания пассажиров <...> На Большой кольцевой линии это уже третье депо, одно из самых больших и современных в Москве. Оно обеспечит бесперебойную работу Большой кольцевой линии метро. Более того, оно на годы вперед обеспечит и нарастание количества поездов, которые будут выходить на линию. По мере нарастания пассажиров будет также увеличиваться количество поездов. В целом аминьевское депо может обеспечить увеличение почти на 20-25% количество поездов, выходящих на линии", - сказал Собянин.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы отмечается, что одно из крупнейших по площади сооружений и количеству рабочих мест в Московском метрополитене электродепо "Аминьевское" было построено на западе столицы, вблизи пересечения улиц Генерала Дорохова и Верейская. На участке 15,7 га возведено свыше 60 зданий и сооружений общей площадью 100 тыс. кв. м.

Уточняется, что в перспективе ввод нового депо позволит увеличить парность поездов на основном участке Большой кольцевой линии с 27 до 36 пар. Пассажиры будут меньше ожидать поезда на станции.

Отмечается, что для ремонта, мойки и эксплуатации составов в депо установлено современное оборудование. Кроме того, впервые депо метрополитена оснастили установками для автоматической дезинфекции и стерилизации салонов поездов. Обработка полностью экологически безопасна. Немаловажно, что новые установки - это полностью отечественная разработка.

Добавляется, что после выхода на проектную мощность в депо будет создано более 2,2 тыс. новых рабочих мест.