Адвокат сообщила о завершении следствия по делу театральных деятелей Беркович и Петрийчук

Ксения Карпинская отметила, что они знакомятся с материалами дела

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Предварительное следствие по делу режиссера Евгении Беркович и сценариста Светланы Петрийчук, обвиняемых в оправдании терроризма, завершено, они знакомятся с материалами дела. Об этом сказала адвокат одной из обвиняемых Ксения Карпинская.

"Те обстоятельства, которые послужили причиной для избрания меры пресечения, в настоящее время отпали, все доказательства собраны, все свидетели допрошены, следствие завершено, знакомиться с материалами дела из 6 томов возможно и находясь под домашним арестом и запретом определенных действий, так и вообще без какой-либо меры пресечения, так как по ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма) кроме лишения свободы предусмотрено и альтернативное наказание в виде штрафа", - сказала адвокат во время заседания Замоскворецкого суда Москвы, который рассматривает вопрос о продлении ареста обвиняемым.

Как сказал следователь, обосновывая необходимость продления женщинам ареста на два месяца, "за данный период необходимо предъявить Петрийчук и Беркович обвинение в окончательной редакции и выполнить требования статей 215-220 УПК РФ (окончание предварительного расследования)".

2 ноября Замоскворецкий суд Москвы продлил Беркович и Петрийчук меру пресечения в виде заключения под стражей до 10 января 2024 года. В отношении театральных деятелей возбуждено дело по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Причиной стал поставленный Беркович спектакль "Финист - Ясный сокол" о женщинах, которые знакомились в соцсетях с представителями радикального ислама. Петрийчук написала сценарий к спектаклю. Вину они не признают.