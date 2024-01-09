Новогодние мероприятия в парках Подмосковья посетили около 60 тыс. человек

В каждом областном мероприятии из новогодней афиши приняли участие более 50 парков культуры и отдыха региона

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Областные новогодние мероприятия прошли в парках культуры и отдыха Подмосковья в период с 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года, их участниками стали около 60 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"В парках культуры и отдыха Московской области с 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года прошло несколько областных мероприятий. Праздники "Путешествие в Новый год", "Новый год под шубой", "Праздник зимних чудес" и "Рождественская ярмарка" посетили почти 60 тыс. человек. В программе мероприятий были шоу-программы "Шагаем в Новый год", битвы Дедов Морозов, новогодние фестивали елочных игрушек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в нескольких парках прошли спектакли уличного театра "Волшебный мир театра" и встречи со сказочными персонажами. Для гостей работали фотовыставки "Новогодние фотографии", выставки "История новогодней игрушки", открытые танцевальные зоны "Сияние льда" с музыкальным сопровождением, уличные ярмарки, творческие студии по созданию игрушек для пальчикового театра.

Отмечается, что в каждом областном мероприятии из новогодней афиши приняли участие более 50 парков культуры и отдыха региона.