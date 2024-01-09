В Крыму планируют завершить выплаты компенсаций по ущербу от шторма до 15 февраля

Заявления подали порядка 495 тыс. крымчан, внесено в базу 195 тыс.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Власти Крыма намерены завершить до 15 февраля работу по выплатам компенсаций жителям полуострова за ущерб, нанесенный штормом в конце ноября - начале декабря 2023 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"В Республике Крым продолжается обработка заявлений от граждан, пострадавших в результате стихии в ноябре 2023 года. По уточненным данным, заявления подали порядка 495 тыс. крымчан, внесено в базу 195 тыс. При этом 77 тыс. человек уже получили единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. Еще 120 тыс. человек получат выплаты в ближайшее время - заявка в Министерство финансов РФ уже сформирована. До 15 февраля эта работа будет полностью завершена", - написал он.

Глава Крыма уточнил, что свыше 600 обращений от крымчан отклонили по разным причинам.

Также в Крыму уже определили подрядчиков по восстановлению набережных, на некоторых объектах работы начаты. По словам Аксенова, к началу курортного сезона полностью закончить ремонт не смогут, о том, где будут действовать ограничения, жителям и гостям республики сообщат дополнительно.

Ранее глава Крыма сообщал о том, что общая сумма ущерба, нанесенного штормом береговой инфраструктуре, оценивается от 40 до 42 млрд рублей.

Циклон с ураганным ветром до 40 м/с ночью и утром 27 ноября привел к массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула в том числе Республику Крым, где, по информации Аксенова, оставила без электроснабжения почти 1,2 млн жителей. Из затопленных жилых домов в первые часы были эвакуированы 445 человек, всего было подтоплено более 200 домов. Восстановительные работы затрудняла штормовая погода в течение недели.