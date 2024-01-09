Собянин: метро Москвы в 2023 году получило более 10 национальных и международных наград

Мэр Москвы отметил, что внушительное число призов собрала Большая кольцевая линия

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Московский метрополитен получил в 2023 году более 10 национальных и международных наград. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Московский метрополитен и его строители получили в 2023 году больше 10 наград национальных и международных премий. Внушительное число призов собрала Большая кольцевая линия. В частности, она попала в "Книгу рекордов России" за самые протяженные двухпутные тоннели метро; стала проектом года в городском конкурсе "Лучший реализованный проект в области строительства"; признана лучшим инфраструктурным проектом года в категории "Транспорт и машиностроение" премии "Время инноваций - 2023"; победила в номинации "Проект года в сфере транспорта и логистики" премии Investment Leaders Award 2023 и в Национальной премии "Формула движения" как "Лучший инфраструктурный проект регионального значения"; названа инфраструктурным проектом года в категории "Транспорт и логистика" программы "Лучшее для России. Развитие регионов - 2023", - написал мэр.

Он добавил, что новая станция "Пыхтино" Солнцевской линии получила международную архитектурную премию "Золотой Трезини - 2023" за лучший интерьер общественного пространства.

"Проект "Инклюзивность в Московском метрополитене" стал лауреатом Первой национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства "Умный город". Поздравляю всех сотрудников и строителей столичного метро, желаю новых рекордов и наград", - заключил Собянин.