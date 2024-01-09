Более 30 тыс. туристов посетили Великий Устюг и вотчину Деда Мороза на каникулах

Принято 100 туристических автобусов, 11 специализированных поездов и 8 авиарейсов

ТАСС, 9 января. Более 30 тыс. гостей посетили за январские каникулы Великоустюгский округ Вологодской области, где расположена усадьба Деда Мороза, сообщил глава округа Александр Кузьмин.

"Более 30 тыс. туристов посетили Великоустюгский округ на продолжительных январских выходных. Самыми пиковыми днями посещения были 3, 4, 5, 6 января. Принято 100 туристических автобусов из Нижегородской, Кировской, Вологодской и Архангельской областей (4 193 человека)", - сообщил Кузьмин на своей странице во "ВКонтакте".

С 30 декабря по 8 января 11 специализированных поездов прибыло на станции Котлас Южный и Великий Устюг. На них в гости к Деду Морозу приехали 5 250 человек. Более 4 тыс. путешественников доехали на поездах выходного дня "Мороз-экспресс", "Зимняя сказка", "Величие Севера". В новогодние праздники совершено 8 авиарейсов, на которых прилетели 302 человека.

"Несмотря на сильные морозы люди, приехавшие к зимнему волшебнику, смогли окунуться в сказку и провести свои выходные насыщенно. Были организованы игровые программы и мастер-классы, катания на лошадях, снегоходах и ватрушках, экскурсии на вотчине Деда Мороза, в музеи и учреждения культуры Великоустюгского округа", - добавил Кузьмин.

Ожидалось, что турпоток в вотчину Деда Мороза возрастет в эти каникулы до 50 тыс. человек, поскольку все программы на январские каникулы были заранее раскуплены, сообщали ТАСС в вотчине в ноябре.