Wattpad оштрафовали на 800 тыс. рублей за отказ удалить запрещенный контент

Компанию ранее уже штрафовали на 1 млн рублей по этому же составу

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тыс. рублей сайт Wattpad за отказ удалить запрещенный контент. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом компании "Ваттпад" (Wattpad Corp.) назначен штраф в размере 800 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

Wattpad была признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации, признанной в РФ запрещенной). Максимальный штраф по данному составу - 4 млн рублей.

Ранее компания уже была оштрафована на 1 млн рублей по этому же составу.

Wattpad позиционирует себя как онлайн-сообщество для писателей, в котором пользователи могут размещать свои произведения в открытом доступе.

Роскомнадзор в ходе проверки Wattpad обнаружил запрещенные материалы: книгу Адольфа Гитлера "Моя борьба", книгу Генри Форда "Международное еврейство", сообщения о продаже поддельных ценных бумаг и денег, а также информацию о продаже огнестрельного оружия и способах самоубийства.