В некоторых регионах УрФО в ближайшие два дня ожидаются 30-градусные морозы

Синоптики также прогнозируют метели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Тридцатиградусные морозы ожидаются в большинстве регионов Уральского федерального округа в ближайшие два дня, синоптики прогнозируют метели, снег и сильный ветер, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 10 января] облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Температура воздуха ночью -23, -28 градусов, на севере и в горах до -33, днем -21, -26 градусов, на севере и в горах до -29, <...> днем местами порывы ветра до 14 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. Ночью 11 января похолодает до -36 градусов, синоптики предупреждают об аномально холодной погоде со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.

До -36 похолодает ночью в четверг в Курганской и Челябинской областях, в регионе ожидаются порывы ветра до 14-15 м/с.

В Тюменской области, по данный Обь-Иртышского гидрометцентра, ночью похолодает до -30 градусов в ближайшие два дня, возможны метели и снег. В Югре местами похолодает до -40 градусов, ожидаются снег, метели, ветер до 15-20 м/с. На Ямале похолодает до -37, -38 градусов ночью, прогнозируется умеренный снег, метели и сильный ветер.