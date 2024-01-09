Воробьев поблагодарил Москву за помощь в решении проблемы с отоплением Климовска

Губернатор региона рассказал, что в настоящее время в восстановлении отопления и наладке пострадавших элементов электроснабжения задействованы около 500 бригад

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правительство Москвы за помощь в решении проблемы с отоплением в микрорайоне Климовск Подольского округа.

"Нам очень помогла Москва, мэр и его команда. [Они] здесь в полном объеме участвуют на всех участках. За это им очень благодарен, как и большому количеству наших строительных компаний, <...> мы получили существенную поддержку. Это и общепит, и обогреватели, и одеяла", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24".

Он рассказал, что в настоящее время в восстановлении отопления и наладке пострадавших элементов электроснабжения задействованы около 500 бригад, каждая состоит в среднем из трех человек.

"Я очень благодарен жителям Климовска, что они вошли в это очень тяжелое положение. Температура в квартирах доходила до 10-12 градусов, где-то, в отдельных больших комнатах, и того ниже", - добавил Воробьев.

Губернатор напомнил, что жителям Климовска обнулили оплату за отопление за январь. Электричество будет рассчитано по данным декабря прошлого года.

Авария в Климовске

4 января в Подольске Московской области произошел прорыв теплотрассы, на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, были обнаружены три утечки. В результате без отопления оказались жители более 174 домов. Школы и детские сады были переведены на дистанционный формат.

Президент РФ Владимир Путин дал поручения главе МЧС Александру Куренкову и компании "Россети" продолжать принимать все возможные меры для обеспечения тепло- и энергоснабжения жителей Подмосковья. Власти заявили, что работы планируют завершить до конца суток вторника.

Подмосковный СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В рамках него задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО "Климовский специализированный патронный завод". Также возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий, задержан заместитель главы администрации городского округа Подольск.