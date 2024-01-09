ЦППК перевезла более 9 млн пассажиров за новогодние каникулы

Cамыми популярными днями для путешествий стали 30 декабря и 5 января

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Пригородные поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) перевезли 9,1 млн пассажиров в новогодние праздники. Самым популярным направлением стало Ярославское, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В длинные новогодние выходные поездами компании воспользовались 9,1 млн пассажиров. Самым популярным направлением стало Ярославское, а чаще всего ездили 30 декабря и 5 января. В период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года по Ярославскому направлению проехали более 1,7 млн пассажиров. Двумя другими востребованными направлениями стали Казанское и Горьковское - 1,6 млн и 1,2 млн поездок соответственно", - значится в сообщении.

Отмечается, что самыми популярными днями для путешествий стали 30 декабря и 5 января, когда было совершено по 1,1 млн поездок. В праздник Рождества, 7 января, поезда компании перевезли 791 тыс. пассажиров.

"Накануне и в период празднования Нового года график движения пригородных электропоездов в Московском транспортном узле был скорректирован. Так, 29 декабря поезда на всех направлениях курсировали по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января - по расписанию субботы, а 8 января - по расписанию воскресенья", - заключили в ЦППК.