МЧС предупредило о сильном снеге в Москве до утра 10 января

В частности, в связи с непогодой ведомство рекомендовало водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном снеге в Москве до утра среды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка чрезвычайного ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 19:00 мск 9 января до 06:00 мск 10 января в Москве прогнозируется снег, местами сильный", - сказали в пресс-службе.

МЧС в связи с непогодой рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от машин впереди, парковаться советуют вдали от деревьев. Пешеходам лучше обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.