Адвокат блогера Косенко заявил, что в съемках скандального ролика использовали куклу

По словам Сергея Жорина, Сергей Косенко готов сотрудничать со следствием

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Блогер Сергей Косенко во время съемок ролика, на котором он бросает ребенка в сугроб, использовал куклу, а не живого младенца. Об этом заявил адвокат блогера Сергей Жорин.

"Поскольку наша Коллегия адвокатов представляет интересы Сергея Косенко, хочу официально заявить, что в съемках скандального ролика ребенок участия не принимал! Видео выполнено с применением монтажа и куклы-манекена. Сергей Косенко уже принес извинения всем, кому был причинен моральный вред в связи с публикацией ролика", - сказано в заявлении Жорина, размещенном в его Telegram-канале. По словам адвоката, Косенко готов сотрудничать со следствием.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Косенко. В ведомстве отметили, что блогер, находящийся за рубежом, разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в сугроб. Следователям также поручено инициировать вопрос о выдаче Косенко российским правоохранительным органам и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства.