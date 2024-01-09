Югра планирует вернуть не менее восьми детей из зон боевых действий в Сирии

Проблема присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 января. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ и аппарат уполномоченного по правам ребенка в регионе смогли добиться возвращения в Югру за пять лет 12 детей, которые находились в зонах боевых действий в Сирии, в том числе двоих - в прошлом году. Планируется вернуть еще не менее восьми детей, сообщила ТАСС детский омбудсмен в округе Людмила Низамова.

"Начиная с 2019 года из Сирийской Арабской Республики в автономный округ возвращено 12 детей, в том числе: в 2019 году - двое детей, в 2020 году - один ребенок, в 2021 году - трое детей, в 2022 году - четверо детей, в 2023 году - двое детей", - сказала собеседница агентства.

Низамова уточнила, что в настоящее время ведется работа по возвращению в Югру других детей. Так, в 2023 году при ее содействии подготовлены и направлены в аппарат детского омбудсмена РФ документы для возвращения шести детей. "Также продолжается работа по оформлению документов для организации возвращения еще двух детей, в том числе по установлению в судебном порядке факта их рождения, принадлежности к гражданству России, оформлению опеки на родственников, проживающих в Югре и выразивших желание принять детей на воспитание", - пояснила она.

По ее словам, в Югре проводится комплексное сопровождение каждого возвращенного ребенка и принимающей его семьи, разработаны планы по социальной адаптации и реабилитации подростков, включающие содействие в восстановлении психологического состояния, получении медицинской помощи, обучения, оформления мер социальной поддержки. Низамова добавила, что от родственников данных детей в ее адрес не поступало жалоб и просьб на экстренное реагирование. При этом она находится на постоянной связи с семьями, принявшими детей, проводит личные встречи с ними для оценки адаптации.

Дети из Сирии

Проблема присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети возвращаются в РФ. При участии бывшего уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка (в настоящее время вице-спикера Госдумы) Анны Кузнецовой, которая лично организовала всю эту работу, непосредственно выезжала в лагеря беженцев и вывозила российских детей на родину, уже возвращены более 200 детей.