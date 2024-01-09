Умер архимандрит Илия

Ему было 79 лет

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Архимандрит Илия (Рейзмир), член комиссии Межсоборного присутствия Русской православной церкви по вопросам организации жизни монастырей и монашества, который на протяжении 55 лет был насельником Свято-Троицкой Сергиевой лавры, умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

"9 января 2024 года на 80-м году жизни отошел ко Господу насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрит Илия (Рейзмир). <...> Наместник Троице-Сергиевой лавры епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, братия и сотрудники обители выразили глубокие соболезнования родственникам и духовным чадам почившего", - говорится в сообщении.

Архимандрит Илия более 20 лет, до 10 июня 2020 года, был старшим смотрителем Патриарших покоев лавры. Он также являлся одним из опытнейших духовников, отметили в РПЦ.

Уточняется, что информация о времени отпевания архимандрита будет опубликована позже.

Архимандрит Илия (Николай Никитович Рейзмир) родился в 1944 году в Винницкой области Украины. Был пострижен в монашество 26 декабря 1969 году. В 1995 году возведен в сан архимандрита. По решению Священного Синода 5 марта 2010 года вошел в состав Межсоборного присутствия Русской православной церкви. С 16 декабря 2010 года - член Комиссии по вопросам организации жизни монастырей и монашества Межсоборного присутствия. Автор богословских трудов, среди которых "Смысл страданий по учению прп. Серафима Саровского, Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова и русских религиозных философов Достоевского, Владимира Соловьева и князя Евгения Трубецкого", "Учение святителя Василия Великого о духовном совершенствовании".