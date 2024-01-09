В план развития Владивостока включили строительство поликлиники на острове Русский

На эти цели в 2029-2030 годах направят 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Строительство поликлиники на острове Русский во Владивостоке включили в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Владивостокской городской агломерации на период до 2030 года, документ ранее во вторник был утвержден правительством РФ и опубликован. На эти цели в 2029-2030 годах направят 2,5 млрд рублей.

Остров Русский расположен в заливе Петра Великого в Японском море, южнее Владивостока, соединяется с городом вантовым мостом через пролив. Чтобы добраться с острова до города, требуется около получаса. На острове расположен крупнейший на Дальнем Востоке Дальневосточный федеральный университет.

На строительство поликлиники планируется выделить из федерального бюджета 2,4 млрд рублей. Еще 81 млн рублей - средства субъекта федерации.

В 2024-2026 годах на острове Русский планируется также строительство легкоатлетического манежа за 1,7 млрд рублей, за счет средств регионального бюджета, и академии тенниса с финансированием строительства в объеме 302,2 млн рублей из внебюджетных источников. Запланировано создание к 2024 году экстрим-парка за 200 млн рублей, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для игровых видов спорта в поселке Поспелово (остров Русский) за 200 млн рублей и благоустройство базы "Русская лыжня" за 351 млн рублей к 2026 и 2025 годам соответственно.

В 2025-2029 годах в развитие курортной зоны в бухте Новик на острове Русский планируются вложения в объеме 4 млрд рублей из внебюджетных источников. В 2023-2030 годах на острове планируется строительство жилого комплекса с инвестициями в 1,9 млрд рублей без привлечения бюджетных средств. На благоустройство пляжей на острове в 2025-2028 годах планируется направить 900 млн рублей, в том числе 731,11 млн рублей из федерального и 168,9 млн рублей из регионального бюджетов.

Остров Русский - значимая территория Владивостока. Здесь действует крупнейший на Дальнем Востоке Дальневосточный федеральный университет, ежегодно проводится Восточный экономический форум, строится Инновационный научно-технологический центр "Русский", ведется работа по созданию уникальной научной установки Российского источника фотонов. На эти цели правительство РФ выделило 12,4 млрд рублей. Установка предназначена для исследования молекулярных структур и позволит ученым расширить знания в области физики, биологии, медицины, создания новых материалов. На острове действуют режимы специального административного района и свободного порта Владивосток.