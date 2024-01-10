9 января, 22:32

Глава Boeing заявил о необходимости признать ошибку с самолетами 737 MAX

Boeing 737 MAX. Joe Raedle/ Getty Images
Boeing 737 MAX
© Joe Raedle/ Getty Images

Дэвид Кэлхун также пообещал обеспечить 100-процентную прозрачность при выяснении обстоятельств случившегося, сообщила газета The Wall Street Journal

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Генеральный директор авиастроительной корпорации Boeing Дэвид Кэлхун заявил о необходимости признать ошибку, повлекшую приостановку эксплуатации более 170 самолетов Boeing 737 MAX.

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"Мы собираемся [выработать] подход к этому, прежде всего надо признать нашу ошибку", - приводит газета The Wall Street Journal слова Кэлхуна, который выступал перед сотрудниками компании. Глава Boeing пообещал обеспечить "100-процентную прозрачность" при выяснении обстоятельств случившегося. По его словам, специалисты компании изучают дверную заглушку в "поиске подсказок, что могло произойти".

Ранее специалисты американской авиакомпании United Airlines обнаружили на используемых ею самолетах Boeing 737 MAX плохо затянутые болты люков.

6 января Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 ввиду разгерметизации в салоне во время рейса авиакомпании Alaska Airlines в Портленд (штат Орегон). Борт совершил экстренную посадку вскоре после вылета в Онтарио (штат Калифорния). У самолета отвалилась часть фюзеляжа и выпал иллюминатор.

8 января United Airlines пришлось отменить порядка 200 рейсов из-за запрета на полеты Boeing 737 MAX. 

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