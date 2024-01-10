Центр Билла Клинтона удалил пост с экс-президентом из-за комментариев о связях с Эпштейном

Речь в посте шла о первом электронном письме бывшего лидера США, которое тот, предположительно, отправил финансисту, обвиняемому в торговле сексуальными услугами

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Президентский центр Билла Клинтона был вынужден удалить пост в X (ранее Twitter) с бывшим американским лидером из-за комментариев о его дружбе с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками.

"7 ноября 1998 года президент Билл Клинтон напечатал и отправил свое первое электронное письмо! Можете ли вы догадаться, кому оно было адресовано", - было написано в посте, опубликованном в понедельник на странице центра. Как указывает телеканал Fox News, многочисленные пользователи платформы начали писать в комментариях, что письмо было адресованно Джеффри Эпштейну. Позднее центр удалил этот пост.

Как отметили официальные представители бывшего американского лидера Fox News, в действительности Клинтон тогда отвечал на письмо астронавта Джона Гленна.

Ранее Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк опубликовал часть документов, содержащих имена более 150 человек, так или иначе фигурирующих в деле Эпштейна.

В них упоминаются сопредседатель сети отелей Hyatt Томас Притцкер, американский миллиардер Гленн Дубин, бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон. Как следует из протоколов, одна из свидетелей сказала, что Эпштейн говорил с ней о Клинтоне, в том числе упоминал, что "Клинтон любит молодых" девушек. Кроме того, согласно другому документу, одна из допрошенных в рамках дела заявила, что стала жертвой сексуальной эксплуатации со стороны "иностранного президента", чье имя она не помнит, но помнит, что он был "высоким и темноволосым", говорил с акцентом. Она также указала, что "встречалась с множеством высокопоставленных и могущественных людей".

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.