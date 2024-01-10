Бурятия направит 30 млн рублей на ремонт дорог в Старобешевском районе ДНР

Также планируется отремонтировать насосную станцию водовода Кипучая Криница - Старобешево и старобешевскую школу №2

УЛАН-УДЭ, 10 января. /ТАСС/. Ремонт нескольких участков дорог запланирован в Старобешевском районе Донецкой Народной Республики на 30 млн рублей, направленных Бурятией. Об этом сообщили ТАСС в правительстве дальневосточной республики.

"В 2023 году в Старобешевском районе завершен ремонт шести участков дорог общей протяженностью более 4 км. В 2024 году будет произведен ремонт восьми участков. На ремонтно-восстановительные работы Бурятия направит 30 млн рублей", - уточнили в правительстве.

Продолжится обновление дороги по улице Набережная в городе Комсомольское, начатое в прошлом году. Также в план включены объекты в поселках Старобешево, Новый Свет.

Кроме того, Бурятия поможет подшефному району с ремонтом насосной станции водовода Кипучая Криница - Старобешево, с помощью которого водой обеспечиваются более 6 тыс. местных жителей. Это будет уже третий этап восстановительных работ: ранее подрядная организация проложила 10 км новых труб. Специалисты обновят 4-5 км магистральных сетей, которые обеспечивают подключение к жилым домам.

Еще один объект, ремонт которого запланирован в 2024 году, - старобешевская школа №2. В здании заменят кровлю, систему водоснабжения и водоотведения, котельную. Это будет уже вторая школа, с восстановлением которой помогает Бурятия: в 2023 году строители обновили старобешевскую школу №1: отремонтирован корпус начальных классов, полностью заменены полы, окна, двери, потолки и фасад.

16 июня 2022 года во время поездки в ДНР глава Бурятии Алексей Цыденов подписал соглашение о сотрудничестве со Старобешевским районом, с этого момента регион начал оказывать помощь подшефному району ДНР. В целом все 11 дальневосточных регионов помогают восстанавливать 10 подшефных территорий в ДНР, где живут более 220 тыс. человек: это города Торез, Дебальцево, Кировское, Шахтерск, Ждановка, Светлодарск и поселок Мироновский, Старобешевский и Амвросиевский районы, поселки Новолуганское и Луганское.