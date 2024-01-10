Собянин: почти 140 объектов транспортной инфраструктуры появятся в Москве в 2024 году

Запланировано построить 94 км дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Москва станет для автолюбителей еще ближе и комфортнее, в наступившем году запланировано создание почти 140 объектов транспортной инфраструктуры. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

"В общей сложности в 2024 г. запланировано построить 94 км дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. Москва станет для автолюбителей еще ближе и комфортнее", - написал Собянин.

Мэр также сообщил, что в текущем году планируется в основном завершить формирование дорожного каркаса столицы. "Планируем достроить Южную рокаду. Трасса длиной порядка 40 км пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне и улучшит транспортное обслуживание жителей 24 районов Москвы", - написал Собянин. В настоящее время общая готовность рокады составляет почти 90%, а работы ведутся на 4 участках.

Собянин сообщил, что по планам на текущий год будет связано южное направление Московского скоростного диаметра с трассой М-2 "Крым", а после этого - с новой магистралью Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Помимо этого, завершится масштабная программа реконструкции развязок на МКАД. Также откроется новый путепровод через железнодорожные пути МЦД-1, который соединит улицу Хачатуряна с проектируемым проездом №2236.

По итогам 2023 года в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" и городской программы "Развитие транспортной системы" было построено 115 км дорог, 66 тоннелей, эстакад, мостов и 19 пешеходных переходов.

Он также сообщил, что за 2023 год успешно завершен ряд крупных проектов, среди которых новая хордовая магистраль МСД в пределах МКАДа, Cеверный дублер Кутузовского проспекта. Кроме этого, выполнен проект реконструкции Дмитровского путепровода через пути МЦД-3. "Тем самым мы устранили последний проблемный участок на Дмитровском шоссе - одной из самых напряженных вылетных магистралей столицы", - отметил мэр. Помимо этого, продолжается дорожное строительство в Новой Москве - открылась автомобильная дорога Варшавское шоссе-деревня Андреевское-деревня Яковлево, резюмировал Собянин.