В 13 школах Саратова нарушено отопление из-за ремонтных работ на ТЭЦ-2

Уроки в образовательных учреждениях будут идти по сокращенному графику

САРАТОВ, 10 января. /ТАСС/. Отопление нарушено в 13 школах Заводского района Саратова из-за ремонтных работ на ТЭЦ-2, сообщила пресс-служба администрации города.

"В связи с проведением ремонтных работ специалистов ПАО "Т Плюс" на ТЭЦ-2 в настоящее время снижены параметры подачи тепла в 13 школах Заводского района <…> температура в помещениях 17-20 градусов, уроки будут идти по сокращенному графику", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в 32-х детских садах температура в группах от 17 до 23 градусов. Учреждения будут работать в штатном режиме при необходимости - с объединением групп. "Во всех учреждениях организован постоянный мониторинг температурного режима", - отметили в администрации.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе мэрии, на ТЭЦ-2 проводятся внеплановые ремонтно-восстановительные работы. Мэр Саратова Лада Мокроусова в своем Telegram-канале сообщила, что работы организованы в круглосуточном режиме.

По информации ГУ МЧС по Саратовской области, в регионе сохраняется аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более. 10 января ночью прогнозируется до -23 градусов, днем - до -14 градусов.