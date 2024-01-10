Собянин: в Москве часть промзоны "Котляково" станет жилым кварталом

В планах построить школу на 425 учеников, детский сад на 185 детей, спорткомплекс с бассейном и жилье для участников программы реновации

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Участок бывшей промзоны "Котляково" в столичном районе Царицыно планируют сделать жилым кварталом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"На месте устаревших объектов рассчитываем построить больше 196 тыс. кв. метров недвижимости и создать порядка 700 рабочих мест", - написал мэр.

Он добавил, что также в планах построить школу на 425 учеников, детский сад на 185 детей, спорткомплекс с бассейном и жилье для участников программы реновации.

"На сегодня одобрен и уже реализуется 61 проект комплексного развития территорий. Работу в новых кварталах получат не меньше 165 тысяч человек", - заключил Собянин.