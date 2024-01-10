В районах Омской области из-за непогоды ограничили движение автобусов и такси

Владельцам личного транспорта рекомендовали воздержаться от междугородных поездок

ОМСК, 10 января. /ТАСС/. Ограничение движения пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси ввели на федеральных, региональных и межмуниципальных трассах Омской области из-за метели, сильного ветра и гололеда, сообщили пресс-службы Сибуправтодора и регионального Минтранса.

"10 января с 11:00 предварительно до 20:00 (с 08:00 до 17:00 мск) ограничено движение маршрутного пассажирского транспорта и негабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам Р-254 "Иртыш", Р-402 и А-320 в границах Омской области в связи со сложными погодными условиями: ветер 25 м/с, сильная низовая метель снижение видимости. Просим владельцев личного транспорта по возможности воздержаться от междугородных поездок", - говорится в сообщении Сибуправтодора.

Министерство транспорта Омской области в свою очередь ограничило с 11:00 до 21:00 (с 08:00 до 18:00 мск) движение пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси на дорогах регионального и межмуниципального значения.