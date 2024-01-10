Суд оштрафовал Дмитрия Гудкова за нарушение закона об иноагентах

Экс-депутату назначили штраф в размере 50 тыс. рублей

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иноагентом) за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Гудкову назначен штраф в размере 50 тыс. рублей", - сказали в суде.

Экс-депутат был признан иноагентом в феврале 2023 года. По данным Минюста, он призывал к предоставлению оружия Украине, введению мер ограничительного характера в отношении РФ, а также участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Он проживает за пределами Российской Федерации.