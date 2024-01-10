В Бурятии завершилось строительство защитных дамб на реках Селенга и Уда

На их возведение направили около 1 млрд рублей

УЛАН-УДЭ, 10 января. /ТАСС/. Строители завершили возведение дамб в городе Улан-Удэ и поселке Наушки на юге Бурятии, защищающих населенные пункты и объекты инфраструктуры от наводнений на реках Уда и Селенга, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского правительства.

"Объекты, работы на которых велись в 2022-2023 годах, введены в эксплуатацию. Они были включены в приоритетный список правительства России в области гидрозащиты населенных пунктов", - пояснили в пресс-службе.

Новая дамба протяженностью 4 км и высотой 3,13 м в поселке Наушки защищает от затоплений почти 3,5 тыс. человек, железную дорогу, линию электропередачи, социально-культурные и хозяйственные объекты. На ее строительство направили более 471 млн рублей. За последние 30 лет населенный пункт затапливало шесть раз, вода повреждала частный сектор, инфраструктуру, сенокосы, паводки интенсивно разрушали берег реки, после одного из них береговая линия отступила на 10 м. Новая дамба сможет обезопасить 18 га площади и предотвратить возможный ущерб в 1,9 млрд рублей.

Стоимость двухэтапной реконструкции почти пятикилометровой дамбы в Улан-Удэ - около 500 млн рублей. Она защищает более 60 га, на этой площади расположены административные здания, спортобъекты, торговые центры, медучреждения и учебные заведения. В зоне возможного негативного воздействия паводковых вод проживают более 1 тыс. человек.

Селенга - самый крупный приток озера Байкал, река берет начало в Монголии и протекает практически через всю южную часть Бурятии, в том числе через Улан-Удэ. Периодически на Селенге происходит паводок. В 2021 году уровень воды в реке доходил почти до 250 см при том, что выход на пойму начинается при 230 см, в Бурятии тогда ввели режим ЧС. Река Уда является притоком Селенги.