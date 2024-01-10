В Приморье организовали первый групповой горнолыжный тур в КНДР

В программу входит отдых на курорте Масиерён и посещение Пхеньяна

ВЛАДИВОСТОК, 10 января. /ТАСС/. В Приморье организовали первый групповой горнолыжный тур в Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщили ТАСС в Агентстве международного сотрудничества Приморского края.

"Первая группа туристов из Приморья отправится на горнолыжный отдых в КНДР. Продолжительность тура составит четыре дня и три ночи, а стоимость - $750. В эту сумму входит въездная туристическая виза в КНДР, перелет по маршруту Владивосток - Пхеньян - Гальма - Пхеньян - Владивосток, размещение в четырех- и пятизвездочных гостиницах и завтраки. Также в тур включен транспорт в течение всего пребывания в КНДР, экскурсии и сопровождение русскоговорящими гидами", - сказали в агентстве.

В первый день туристы прибудут из Владивостока в Пхеньян, осмотрят его ключевые достопримечательности, в том числе триумфальные ворота, Монумент идей Чучхе, построенный в честь 70-летия Ким Ир Сена и другие знаковые места. Со второго дня начнется отдых на горнолыжном курорте Масикрён с трассами разной сложности. Самая высокая точка курорта - 1 360 м, на которую доставит один из четырех подъемников, а самый крутой склон составляет почти 40 градусов. Всего на курорте 10 многоуровневых трасс, включая трассу, открытый каток, площадка для игры в снежки, каток для детей и трассы для саней.

Тур с посещением горнолыжного курорта Масикрён стал возможным благодаря договоренностям губернатора Приморья Олега Кожемяко с властями КНДР, достигнутым во время визита российской делегации в республику.

Осенью активизировались двусторонние обмены между Россией и КНДР. В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию. В октябре состоялась поездка главы МИД России Сергея Лаврова в КНДР. 15 ноября в Пхеньяне прошло 10-е заседание межправительственной комиссии КНДР и России по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, делегация Приморского края во главе с Кожемяко посетила КНДР в середине декабря.