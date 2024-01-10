Воробьев сообщил, что в Климовске тепло подвели к 146 домам

Губернатор Подмосковья добавил, что из многоэтажных домов без отопления остаются 12

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Отопление подведено к 146 из 176 домов микрорайона Климовск в Подольске, 7 ранее подключенных домов пришлось отключить от тепла из-за утечек из системы отопления. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Сейчас тепло подведено к 146 домам из 176. 7 домов из ранее запущенных пришлось отключить от отопления из-за утечек из системы отопления, поэтому сейчас осталось подвести тепло еще к 37 домам", - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что из многоэтажных домов без отопления остаются 12, они находятся в центральной части города. Работы по ним планируется завершить до конца дня.

В Подольске 4 января произошел прорыв теплотрассы, на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, были обнаружены три утечки. Школы и детские сады были переведены на дистанционный формат. Ранее губернатор сообщал, что отопление во все дома в Климовске планируется подать до утра среды.