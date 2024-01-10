Поезд до мемориала "Курская битва" с момента запуска перевез 3 тыс. туристов

Состав курсирует по воскресеньям

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Электропоезд из Белгорода до мемориала "Курская битва" с момента запуска в октябре 2023 года перевез более 3 тыс. туристов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.

"Туристический поезд Белгород - Курск - Поныри с момента открытия маршрута в октябре 2023 года перевез более 3 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

Состав курсирует по воскресеньям, отправляясь со станции Белгород в 10:05, с прибытием на станцию Поныри в 13:06. Из Понырей состав отправляется в 16:25 и прибывает в Белгород в 19:47. Остановки предусмотрены на станциях и остановочных пунктах: Беломестная, Гостищево, Сажное, Беленихино, Звонница, Парк Победы, Прохоровка, Музейный комплекс, Ржава, Солнцево.

Проект реализовали в рамках развития военно-патриотического туризма, его инициаторами являются правительства Белгородской и Курской областей, а также компания "Юго-Восточная железная дорога" и АО "Пригородная пассажирская компания "Черноземье". "В программе экскурсионных поездок - посещение Поныровского историко-мемориального музея и нового мемориального комплекса "Курская битва" в поселке Поныри Курской области", - сообщили в пресс-службе.

23 августа 2023 года в Поныровском районе Курской области был открыт мемориальный комплекс "Курская битва", на церемонии присутствовал президент России Владимир Путин. Скульптуру советского воина, который не дает сомкнуться двум надвигающимся стенам с изображениями немецкой техники, построили к 80-й годовщине победы в Курской битве.