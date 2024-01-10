На Украине впервые за месяц спрогнозировали дефицит в энергосистеме

Он составляет не более 3%, сообщили в Укрэнерго

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" из-за роста потребления электричества на фоне холодов впервые за месяц предупредила о возможном дефиците в энергосетях.

"Диспетчерский центр за день прогнозирует возможный незначительный дефицит в энергосистеме - не более 3%", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

В "Укрэнерго" заверили, что пока не планируют вводить графики отключений, однако вновь призвали пользователей экономить электричество. По данным компании, причина роста потребления - установившаяся холодная погода.

Сообщается, что все украинские электростанции работают на максимальной мощности, однако для покрытия растущих объемов потребления они должны дополнительно очень быстро и существенно увеличивать выработку электроэнергии, что может привести к технологическим нарушениям. По информации компании, необходимо задействовать дополнительную мощность электростанций, эквивалентную работе одной большой ТЭС. При этом за последние сутки в аварийный ремонт вышли несколько блоков тепловых электростанций.

В "Укрэнерго" добавили, что на утро 10 января уровень потребления электроэнергии на 2,2% выше, чем был накануне. При этом 9 января в компании заявили о достижении рекордно высокого показателя потребления в отопительном сезоне.

В предыдущий раз о наличии дефицита в энергосистеме в "Укрэнерго" сообщали в начале декабря 2023 года. Однако затем производства стало хватать для внутреннего потребления и на экспорт в часы минимальных нагрузок. Сейчас на фоне похолодания уже несколько дней подряд энергетическая компания призывает жителей экономнее расходовать электроэнергию, а магазины и торговые центры - приглушить или отключить освещение вывесок и витрин. В последние дни Украина не экспортировала электроэнергию.