На Кубани объявили штормовое предупреждение о гололеде и лавиноопасности

Население предупредили о возможных происшествиях

КРАСНОДАР, 10 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение о сильном гололеде, а также о лавиноопасности в горах Кубани и Адыгеи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Штормовое предупреждение. В среду до конца суток, а также ночью, утром и в первую половину дня четверга в крае ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильный гололед. В течение суток четверга и пятницы в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1,5 тыс. м лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей Кубани предупредили о возможных происшествиях, связанных с обледенением и обрывами ЛЭП, возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении, обрушении слабозакрепленных конструкций. Сложности возникнут на автодорогах региона. Туристам и отдыхающим не рекомендуется выходить в горы в снегопад и непогоду, избегать мест возможного схода лавин.

По данным синоптиков, в Краснодарском крае в ближайшие дни прогнозируются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега. На черноморском побережье - гроза, ветер до 30 м/с при низкой температуре (до -10 градусов).