Минтранс не против введения уведомлений о необходимости оплаты парковки

Первый замглавы ведомства Андрей Костюк отметил, что установление правил использования платной парковки, в том числе способов оплаты, находится в компетенции региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Минтранс РФ не возражает против введения обязательного уведомления водителей о необходимости оплатить парковку. Об этом говорится в ответе первого замглавы ведомства Андрея Костюка на обращение депутата Госдумы от фракции "Новые люди" Владимира Плякина (копия есть в распоряжении ТАСС).

В декабре парламентарий направлял письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В нем он предлагал рассмотреть возможность направления водителям обязательного предварительного уведомления о необходимости совершить оплату парковки и только в случае неоплаты привлекать нарушителя к соответствующей административной ответственности.

"Минтранс России рассмотрел ваше обращение <…> и в рамках своей компетенции сообщает об отсутствии принципиальных возражений", - указал Костюк в ответе.

Он отметил, что согласно законодательству установление правил использования платной парковки, в том числе способов оплаты, находится в компетенции региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления.

"Таким образом, на федеральном уровне отсутствуют препятствия для реализации предлагаемого решения", - добавил первый замглавы Минтранса.