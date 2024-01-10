Российский паспорт занял 51-е место в рейтинге самых привлекательных в мире

Наилучшие позиции в списке занимают страны, паспорт которых дает возможность посещать в безвизовом режиме наибольшее количество государств и территорий

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Российский паспорт оказался на 51-й строчке ежегодного "индекса привлекательности паспортов" по версии консалтинговой компании Henley&Partners. Рейтинг был опубликован на сайте компании со штаб-квартирой в Лондоне.

Наилучшие позиции в рейтинге занимают страны, паспорт которых дает возможность посещать в безвизовом режиме наибольшее количество государств и территорий.

В предыдущем докладе, выпущенном в июле прошлого года, паспорт РФ находился на две строчки выше. В то же время число стран и территорий, доступных обладателям российского паспорта без визы, увеличилось со 115 до 119.

"Индекс привлекательности паспортов" публикуется Henley&Partners с 2006 года. Он рассчитывается на основании официальных данных, предоставленных Международной ассоциацией воздушного транспорта для 199 стран и территорий. Когда этот рейтинг появился впервые, российский паспорт занимал в нем 62-ю строчку, давая возможность посетить без визы всего 35 стран. Наивысшее место в списке - 38-е - паспорт РФ занимал в 2014 году.

Первую строчку рейтинга делят шесть стран - Германия, Испания, Италия, Сингапур, Франция и Япония. Обладатели паспортов этих государств имеют безвизовый доступ в 194 страны и территории из 227 учитываемых в рейтинге. Второе место делят Финляндия, Швеция и Южная Корея (193 страны), а на третьем месте находятся Австрия, Дания, Ирландия и Нидерланды (191 страна). Гражданам США не требуется виза, чтобы попасть в 188 стран (7-е место). Замыкают список по-прежнему Афганистан (28 стран), Сирия (29) и Ирак (31).

ОАЭ продолжают показывать самый быстрый рост из всех стран рейтинга, отмечается в релизе. С 2014 года (тогда ОАЭ находились на 55-м месте) количество стран, доступных для безвизового посещения подданным этого государства, увеличилось на 104, и оно занимает 11-ю позицию. Также значительный рост показали КНР и Украина - каждая из этих стран за 10 лет поднялась в рейтинге на 21 позицию, они занимают 62-е и 32-е места соответственно.