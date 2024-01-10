Мастера из РФ заняли все призовые места на конкурсе ледовых скульптур в Китае

Посольство России в КНР сообщило, что золото досталось команде из Троицка, второе и третье места заняли мастера из Якутии

ПЕКИН, 10 января. /ТАСС/. Команды из РФ заняли все три призовых места на 35-м международном конкурсе ледовых скульптур, который состоялся в городе Харбин (административный центр провинции Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай). Об этом сообщило посольство России в КНР.

Как уточняется в Telegram-канале российского дипломатического представительства, золото досталось команде из Троицка за композицию "Утренняя рыбалка". Второе и третье места заняли мастера из Якутии.

В мероприятии, которое проходило в зимнем парке "Мир льда и снега", участвовали около 30 команд и 70 мастеров из России, Китая, Испании, Италии, Монголии, Перу и Республики Корея. Всем предоставили стандартные блоки 2 на 2 м толщиной 80 см, добытые на реке Сунгари.

В этом году, как отмечается, в Харбине построено более 2 тыс. скульптур. Для их создания потребовалось 250 тыс. куб. м льда и снега.