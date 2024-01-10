Курорты Кубани приняли за новогодние праздники более 450 тыс. отдыхающих

Еще около 300 тыс. человек посетили регион с однодневными экскурсионными визитами

КРАСНОДАР, 10 января. /ТАСС/. Более 450 тыс. туристов провели новогодние праздники в 2024 году на курортах Краснодарского края, турпоток в этот период возрос почти на 7% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

"С 30 декабря по 8 января турпоток составил 457 тыс. человек. Это на 6,6% больше, чем в прошлом году. Для гостей работало порядка 2 тыс. средств размещения на 220 тыс. мест. Гостиницы Черноморского побережья были заполнены на 68%, Азовского - на 19%, степной зоны и предгорий - на 58%. Наиболее востребованными у туристов стали Сочи, Анапа, Геленджик, Новороссийск, Апшеронский, Мостовский, Лабинский районы", - говорится в заявлении Зарицкого, которое приведено на официальном сайте администрации Краснодарского края.

Также еще почти 300 тыс. гостей посетили регион с однодневными экскурсионными визитами.

По данным администрации края, турпоток в горный кластер Сочи в период праздников, в частности, достиг почти 80 тыс. туристов.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. По итогам 2024 года Краснодарский край обновил исторический максимум по турпотоку, приняв 18,6 млн отдыхающих, прирост по сравнению с прошлым годом составил 7%.