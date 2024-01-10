Департамент нацменьшинств Литвы не одобрил намерение закрыть русские школы

Подобное предложение выглядит как минимум дискриминационным, заявили в ведомстве

ВИЛЬНЮС, 10 января. /ТАСС/. Департамент национальных меньшинств при правительстве Литвы выступает против намерения министра образования, науки и спорта Гинтаутаса Якштаса и некоторых антироссийски настроенных политиков закрыть работающие в Литве школы с русским языком обучения.

"Департамент не поддерживает поспешное предложение закрыть русские школы из-за одного-единственного инцидента", - говорится в сообщении на интернет-странице ведомства.

Департамент напомнил, что в Литве также работают школы с польским, белорусским, еврейским языками преподавания. "Предложение закрыть школы одного из национальных меньшинств выглядят как минимум дискриминационным", - указало ведомство.

По данным литовских СМИ, упоминаемый департаментом инцидент произошел в конце декабря в одной из школ Вильнюса, когда ученики несколько раз выстрелили из пневматического оружия в своего сверстника (без каких-либо последствий для его здоровья), который сказал, что не поддерживает действия России на Украине.