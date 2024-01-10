ФПА прокомметрировала предложение об установке ГОСТов на оказание юрслуг гражданам

Первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов Михаил Толчеев заявил, что усложнение нормативно-регулирующей базы приведет только к увеличению издержек со стороны получателя юридической помощи и общества в целом

МОСКВА, 10 января./ТАСС/. Федеральная палата адвокатов РФ считает, что установка ГОСТов на оказание юридических услуг гражданам приведет к увеличению издержек со стороны получателя юридической помощи.

"Представляется, что предлагаемое решение обозначенной проблемы не отвечает требованиям системности. Усложнение нормативно-регулирующей базы приведет только к увеличению издержек со стороны получателя юридической помощи и общества в целом", - сказал первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Михаил Толчеев.

По его словам, во-первых, введение ГОСТов не предполагает процедур допуска к оказанию такой помощи только лиц, отвечающих определенным требованиям, во-вторых, должны быть определены юрисдикционные органы, наделенные правом возлагать ответственность за несоответствие деятельности установленному регулированию. "А это потребует или создания новых бюрократических структур, или расширение судебной юрисдикции. Что в свою очередь повлечет дополнительные издержки на восстановление нарушенного права, так как потребуются юристы, сведущие в такой категории дел. Ну и в-третьих, это никак не решает проблемы недостаточности капитала компании для погашения убытков, связанных с оказанной ею некачественной помощью", - подчеркнул он.

Толчеев считает, что такое системное решение имеется в отношении адвокатов. "Оно предусматривает не только входящий контроль допуска к профессии, но и механизмы осуществлении общественного контроля за деятельностью адвоката. Основное суждение о соответствии или несоответствии поступков адвоката этическим требованиям профессии выносится квалификационной комиссией, в состав которой, помимо адвокатов, входят представители судейского сообщества, законодательного органа и министерства юстиции. Однако на данный момент мы в значительной мере лишены возможности предпринимать какие-либо меры, направленные на оздоровление сферы оказания юридической помощи путем исключения из нее недобросовестных участников", - сказал он.

По его словам, для значительной части лиц, предоставляющих юридические услуги, отсутствуют правила допуска к профессии и механизмы возложения ответственности за недобросовестное поведение. "Именно поэтому в настоящий момент усилия Министерства юстиции РФ направлены на профессионализацию такой важной сферы юридической помощи как судебное представительство. Его смогут осуществлять только адвокаты и сотрудники компаний по спорам с их участием", - добавил Толчеев.

Как сообщала газета "Известия", Союз потребителей РФ предлагает отрегулировать работу юристов с населением: стандартизировать ее с помощью ГОСТов, в том числе внести правки в руководство по оказанию правовой помощи потребителям.