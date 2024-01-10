В Варне вандалы сняли с постамента памятник российскому дипломату Игнатьеву

Они положили фигуру на землю перед постаментом

СОФИЯ, 10 января. /ТАСС/. Вандалы демонтировали памятник российскому дипломату графу Николаю Игнатьеву в центре Варны. Как сообщает портал TheSite24 со ссылкой на полицию, бронзовую фигуру Игнатьева положили на землю перед постаментом.

По данным портала, представители властей, которые побывали на месте происшествия, сообщили, что памятник будет отреставрирован и установлен на прежнее место. Полиция выразила уверенность, что вандалы будут найдены и привлечены к ответственности, отметив, что в районе работает много камер видеонаблюдения.

Ранее вандалы неоднократно обливали памятник краской.

Посольство РФ в Болгарии осудило действия вандалов. "Расцениваем случившееся как недальновидное хулиганское проявление, не связанное с официальной политикой болгарских властей. Рассчитываем, что данные городской администрацией обещания отремонтировать монумент и вернуть его на прежнее место будут выполнены, а преступники будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале. Посол РФ Элеонора Митрофанова, в свою очередь, сообщила ТАСС, что "соответствующая нота будет отправлена в болгарский МИД".

Памятник графу Игнатьеву был открыт в Варне в 1906 году, а решение о его установке было принято городскими властями в сентябре 1902 года в знак благодарности к человеку, подписавшему в 1878 году Сан-Стефанский договор, вернувший Болгарию на политическую карту мира. Автором бюста был Жеко Спиридонов, выигравший конкурс, объявленный для болгарских скульпторов.