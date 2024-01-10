В 12 домах в центральной части Климовска планируют восстановить отопление к вечеру

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в микрорайоне наблюдается прогресс в решении ситуации с отоплением

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. 12 жилых домов, расположенных в центральной части микрорайона Климовск в Подольске, планируется подключить к отоплению к вечеру среды. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"По всем работам в Климовске сейчас составлен четкий план. В центральной части микрорайона все 12 домов подключат [к отоплению] уже к 20 часам", - говорится в сообщении.

Губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в микрорайоне наблюдается прогресс в решении ситуации с отоплением. "Осталось несколько подключить, в том числе 12 ваших. В частности, на проспекте 50 лет Октября, откуда мы сейчас приехали. Там работает большая бригада, специалисты из Подмосковья, Москвы. Сегодня в этих домах мы включим тепло и свет. И приступаем к школам. А завтра подключим 25 домов в п. Южном, это двухэтажные старенькие строения", - процитировали губернатора по итогу его беседы со старшими по домам в микрорайоне.

Как сообщил вице-губернатор региона Евгений Хромушин, одним из проблемных объектов в микрорайоне является дом на проспекте 50 лет Октября. "Он строился еще в 50-е годы, вся электрика в нем заведена внутрь бетонных конструкций, она выгорела. Поэтому мы приняли решение - не заниматься ремонтом, а провести в доме новую электрику, пустить ее поверху. Срок окончания подключения электросети - 16 часов, а установления отопления - 18 часов. Понимая, что у людей могут быть определенные проблемы, здесь развернуты пункты обогрева, места для зарядки гаджетов, полевая кухня", - привели слова вице-губернатора в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что теплоснабжение в Климовске заведено уже в 146 домов из 176. Из-за утечек в системе отопления семь ранее подключенных жилых строений пришлось отключить. Всего тепло осталось запустить еще в 37 домах.