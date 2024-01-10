Мишустин призвал сделать целевые ориентиры МГТУ им. Баумана амбициозными

Они также должны быть достижимыми и ориентированными на подготовку первоклассных специалистов, отметил премьер-министр

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Целевые ориентиры развития МГТУ имени Баумана должны быть амбициозными, но достижимыми, ориентированными на подготовку первоклассных специалистов. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин, открывая стратегическую сессию по развитию вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для обеспечения технологического суверенитета России.

"Предлагаю в ходе сегодняшнего совещания определиться с дальнейшим вектором развития МГТУ имени Баумана, одного из старейших российских вузов", - сказал премьер. "Считаю, что целевые ориентиры этого университета должны быть максимально амбициозными, но при этом достижимыми, и прежде всего устремлены на подготовку высококлассных специалистов, способных решать самые сложные задачи, которые стоят перед обществом и перед всей нашей страной", - уточнил Мишустин.

Глава кабмина отметил, что в этом вузе формируются сильные исследовательские команды, вводятся современные учебные корпуса, хорошо оснащенные лаборатории, комфортные студенческие общежития. "Уже в текущем году на его базе будет завершено строительство кампуса мирового уровня", - напомнил он.

Мишустин призвал участников стратсессии проанализировать, как вуз будет реализовывать свой потенциал в государственных программах, какой вклад сможет нести в национальную экономику, в создание новых точек опоры для технологического роста и повышения качества жизни наших граждан.