В Ульяновской области из-за мороза рекомендуют отменить занятия в некоторых классах

Отмена касается учеников школ с первого по восьмой класс

УЛЬЯНОВСК, 10 января. /ТАСС/. Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области рекомендовало отменить 11 января занятия для учеников школ с первого по восьмой класс из-за морозов. Об этом говорится в сообщении, распространенном ведомством.

"В связи с низкой температурой воздуха руководителям общеобразовательных организаций рекомендовано отменить занятия 11 января с первого по восьмой класс", - говорится в сообщении.

По данным ульяновского гидрометцентра, в ночь с 10 на 11 января и утром 11 января на территории Ульяновской области ожидается понижение температуры воздуха до минус 29 градусов при юго-западном ветре со скоростью до 10 м/с. Согласно прогнозам, в Ульяновске будет до 27 градусов мороза. Днем 11 января в регионе ожидается усиление ветра до 14 м/с с порывами до 18 м/с.

Руководители общеобразовательных организаций муниципальных образований должны принять решение об организации образовательной деятельности 11 января, согласовав решение с учредителем. Министерство напоминает, что информацию об отмене занятий необходимо разместить на официальных сайтах школ, в электронных дневниках и родительских чатах не позднее 19:00 (18:00 мск) 10 января.